Super Offerta | Cuffie Gaming NITHO TITAN PRO con 7 1 Surround a soli 20€

Offerta davvero interessante: le Cuffie Gaming NITHO TITAN PRO sono disponibili a un prezzo Super competitivo a soli 20,79€ su Amazon.

Caratteristiche principali:
Suono Surround 7.1 per un'esperienza immersiva su PC, PS4 e PS5
Driver da 50mm che assicurano bassi profondi e dettagli audio precisi
Microfono cardioide telescopico, ideale per chat vocali nitide e senza disturbi
Illuminazione Rainbow RGB con 8 modalità diverse, controllabili direttamente dal controller in linea
Cuscini a doppio strato e materiali ultra-leggeri per il massimo comfort anche durante le sessioni di Gaming più lunghe

Con connettività USB e jack da 3,5mm, queste Cuffie sono perfette per chi cerca qualità audio, comfort e uno stile unico grazie agli effetti RGB.

