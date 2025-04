Suora infrange protocollo davanti alla bara di Papa Francesco

Papa Francesco, una sola figura ha fatto un passo fuori dalle righe.Non era un dignitario o un politico. Era una Suora, suor Geneviève Jeanningros, 81 anni, e non era lì solo per rendere omaggio.L’immagine di Suor Jeanningros in piedi in silenzio accanto alla bara del Papa, con le lacrime agli occhi e uno zaino verde su una spalla, è diventata rapidamente virale. Mentre il clero e i fedeli seguivano il rigido protocollo vaticano, lei si è trattenuta – rompendo la formazione, ma non la fede.Un’amicizia forgiata dalla compassionePapa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, è morto il lunedì di Pasqua, 21 aprile, all’età di 88 anni in seguito a un ictus, come ha confermato il Vaticano. Newsner.it - Suora infrange protocollo davanti alla bara di Papa Francesco Leggi su Newsner.it In un momento che ha rotto la solennità della tradizione vaticana, un tranquillo atto d’amore ha catturato i cuori di tutto il mondo.Il 23 aprile, mentre migliaia di persone si affollavano nella Basilica di San Pietro per dare l’addio a, una sola figura ha fatto un passo fuori dalle righe.Non era un dignitario o un politico. Era una, suor Geneviève Jeanningros, 81 anni, e non era lì solo per rendere omaggio.L’immagine di Suor Jeanningros in piedi in silenzio accantodel, con le lacrime agli occhi e uno zaino verde su una sp, è diventata rapidamente virale. Mentre il clero e i fedeli seguivano il rigidovaticano, lei si è trattenuta – rompendo la formazione, ma non la fede.Un’amicizia forgiata dcompassione, nato Jorge Mario Bergoglio, è morto il lunedì di Pasqua, 21 aprile, all’età di 88 anni in seguito a un ictus, come ha confermato il Vaticano.

