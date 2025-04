Suor Angelica e Il Prigioniero | un dittico pucciniano di tremenda attualità al Teatro dell’Opera di Roma

Teatro dell’Opera di Roma il dittico Suor AngelicaIl Prigioniero, scelta che ha consentito di celebrare anche la ricorrenza dei cinquant’anni della scomparsa di Luigi Dalla Piccola (compositore e autore anche del libretto della seconda opera in cartellone). Ancora una volta un’opera del Trittico pucciniano viene accostata a una di autore diverso ma comune tema: in precedenza, il sempre apprezzato direttore d’orchestra Michele Mariotti aveva accostato Il Tabarro con Il Castello del Principe Barbablù di Béla Bartók (con regia di Johannes Erath) per l’incomunicabilità di coppia, e Gianni Schicchi con L’heure spagnole di Maurice Ravel (con la regia di Ersan Mondtag) per il dramma familiare. Ilfattoquotidiano.it - Suor Angelica e Il Prigioniero: un dittico pucciniano di tremenda attualità al Teatro dell’Opera di Roma Leggi su Ilfattoquotidiano.it In occasione del recente centenario della morte di Giacomo Puccini, come terza parte del progetto triennale “Trittico ricomposto”, è andato in scena aldiilIl, scelta che ha consentito di celebrare anche la ricorrenza dei cinquant’anni della scomparsa di Luigi Dalla Piccola (compositore e autore anche del libretto della seconda opera in cartellone). Ancora una volta un’opera del Tritticoviene accostata a una di autore diverso ma comune tema: in precedenza, il sempre apprezzato direttore d’orchestra Michele Mariotti aveva accostato Il Tabarro con Il Castello del Principe Barbablù di Béla Bartók (con regia di Johannes Erath) per l’incomunicabilità di coppia, e Gianni Schicchi con L’heure spagnole di Maurice Ravel (con la regia di Ersan Mondtag) per il dramma familiare.

