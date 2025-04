Successore di Papa Francesco cardinali in conclave da mercoledì 7 maggio

mercoledì 7 maggio. È questo il giorno di inizio del conclave. La data è stata stabilita questa mattina dai circa 180 cardinali presenti (poco più di un centinaio gli elettori) riuniti nella quinta Congregazione generale in Vaticano. "Extra omnes", quindi. "Fuori tutti" coloro che non sono ammessi alla riunione dei cardinali chiamati a eleggere il prossimo Pontefice della Chiesa universale. I porporati elettori, sotto l'ottantesimo anno di età, saranno isolati dal resto del mondo all'interno dello scrigno di arte e storia che è la Sistina fino alla fumata bianca e all'"Habemus Papam", l'altra famosissima formula latina pronunciata dalla Loggia delle Benedizioni dal cardinale protodiacono per annunciare al mondo la scelta del nuovo Papa.

