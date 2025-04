Successo per Piacere Marciano! | il borgo si racconta e si apre al futuro

Marciano della Chiana ha accolto con entusiasmo la prima edizione di “Piacere, Marciano!”, la manifestazione pensata per raccontare l’autenticità del borgo attraverso una giornata dedicata a storia, arte, sapori e tradizioni.Un evento voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, che si inserisce in un progetto più ampio di promozione e valorizzazione del territorio: un impegno programmatico che punta non solo ad attrarre visitatori e turisti, ma anche a far conoscere Marciano come un luogo ideale dove vivere, grazie alla qualità dell’ambiente, al tessuto sociale vivo e ai collegamenti strategici.“Siamo davvero soddisfatti della risposta che Piacere, Marciano! ha avuto – commenta il Sindaco Maria De Palma – È stato bello vedere il nostro borgo popolarsi di persone curiose, famiglie, turisti. Lanazione.it - Successo per “Piacere, Marciano!”: il borgo si racconta e si apre al futuro Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 –della Chiana ha accolto con entusiasmo la prima edizione di “!”, la manifestazione pensata perre l’autenticità delattraverso una giornata dedicata a storia, arte, sapori e tradizioni.Un evento voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, che si inserisce in un progetto più ampio di promozione e valorizzazione del territorio: un impegno programmatico che punta non solo ad attrarre visitatori e turisti, ma anche a far conoscerecome un luogo ideale dove vivere, grazie alla qualità dell’ambiente, al tessuto sociale vivo e ai collegamenti strategici.“Siamo davvero soddisfatti della risposta che! ha avuto – commenta il Sindaco Maria De Palma – È stato bello vedere il nostropopolarsi di persone curiose, famiglie, turisti.

