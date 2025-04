Su TvLoft arriva Comodo | 10 artisti si rilassano e si raccontano nel backstage di Sanremo da Gabri Ponte a Peppe Vessicchio

arriva su TvLoft da lunedì 28 aprile il nuovo format in 10 puntate “Comodo” condotto da Niccolò Agliardi, autore e compositore, che durante il Festival di Sanremo ha regalato un momento di pausa e di pace ai protagonisti del frenetico mondo dell’intrattenimento a pochi minuti dal loro show. L’ambiente intimo e accogliente infatti si trovava nel backstage del palco, ma a differenza del solito spazio, dietro le quinte troviamo un divano, candele, luci calde e relax. Il palco per questi artisti è una seconda casa, renderlo accogliente è il modo migliore per far sì che si sentano a proprio agio e si raccontino senza filtri.Nella prima stagione si sono messi comodi insieme a Niccolò: Cristina D’Avena, Gabry Ponte, Willie Peyote, Simona Molinari, Amara, Clemente Russo, Drefgold, Pacifico, Peppe Vessicchio e Michele Basile. Ilfattoquotidiano.it - Su TvLoft arriva “Comodo”: 10 artisti si rilassano e si raccontano nel backstage di Sanremo, da Gabri Ponte a Peppe Vessicchio Leggi su Ilfattoquotidiano.it suda lunedì 28 aprile il nuovo format in 10 puntate “” condotto da Niccolò Agliardi, autore e compositore, che durante il Festival diha regalato un momento di pausa e di pace ai protagonisti del frenetico mondo dell’intrattenimento a pochi minuti dal loro show. L’ambiente intimo e accogliente infatti si trovava neldel palco, ma a differenza del solito spazio, dietro le quinte troviamo un divano, candele, luci calde e relax. Il palco per questiè una seconda casa, renderlo accogliente è il modo migliore per far sì che si sentano a proprio agio e si raccontino senza filtri.Nella prima stagione si sono messi comodi insieme a Niccolò: Cristina D’Avena, Gabry, Willie Peyote, Simona Molinari, Amara, Clemente Russo, Drefgold, Pacifico,e Michele Basile.

