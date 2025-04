Studenti obbligati a un minuto di silenzio per la morte di papa Francesco

morte di papa Francesco, ma nessuno lo ha fatto perché gli è stato imposto. L’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori denuncia che alcuni Studenti sono stati obbligati in classe – dove sono rientrati oggi dopo la pausa pasquale e il ponte del 25 aprile – a ottemperare a un minuto di silenzio per la morte del pontefice senza nessuna possibilità di sottrarsi. Anzi, chi ha sollevato la questione e ha chiesto di non parteciparvi, non solo non è stato ascoltato ma è stato redarguito e gli è stato detto che avrebbe dovuto sentirsi coinvolto nel ricordo. È accaduto, secondo quanto riferito dall’Aduc, in alcune scuole italiane. L’associazione fa sapere con una nota che sta preparando una denuncia nei confronti del ministero dell’Istruzione e del merito per “abuso di potere“, proprio in riferimento alla circolare che prevedeva di osservare nelle scuole di ogni ordine e grado un minuto di silenzio per la morte del papa il 26 aprile, giorno del funerale, o oggi. Ilfattoquotidiano.it - “Studenti obbligati a un minuto di silenzio per la morte di papa Francesco” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Molti, moltissimi hanno pianto nel mondo ladi, ma nessuno lo ha fatto perché gli è stato imposto. L’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori denuncia che alcunisono statiin classe – dove sono rientrati oggi dopo la pausa pasquale e il ponte del 25 aprile – a ottemperare a undiper ladel pontefice senza nessuna possibilità di sottrarsi. Anzi, chi ha sollevato la questione e ha chiesto di non parteciparvi, non solo non è stato ascoltato ma è stato redarguito e gli è stato detto che avrebbe dovuto sentirsi coinvolto nel ricordo. È accaduto, secondo quanto riferito dall’Aduc, in alcune scuole italiane. L’associazione fa sapere con una nota che sta preparando una denuncia nei confronti del ministero dell’Istruzione e del merito per “abuso di potere“, proprio in riferimento alla circolare che prevedeva di osservare nelle scuole di ogni ordine e grado undiper ladelil 26 aprile, giorno del funerale, o oggi.

