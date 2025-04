Studenti esonerati da ora di religione superato il milione soprattutto al Centro-Nord A Firenze 50% di esoneri I dati

milione e 164 mila Studenti italiani hanno scelto di non frequentare l'ora di religione a scuola. Si tratta di un incremento significativo rispetto all'anno precedente, pari a circa 68 mila unità, che porta la percentuale degli Studenti che optano per attività alternative al 16,2% del totale.L'articolo Studenti esonerati da ora di religione (superato il milione), soprattutto al Centro-Nord. A Firenze 50% di esoneri. I dati .

Scuola, niente ora di religione per oltre un milione di studenti: “Non sono mai stati così tanti” - Sessantottomila in più dell’anno prima, la percentuale raggiunge il 90,7% al professionale Olivetti di Ivrea 🔗repubblica.it

Sempre meno studenti seguono l'ora di religione, a Civita Castellana la scuola più "laica" - L’Uaar (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) ha nuovamente bussato alla porta del Ministero dell'istruzione e del merito e delle province autonome di Trento e Bolzano con un accesso civico generalizzato, recuperando i dati sulla frequenza dell'insegnamento della religione cattolica... 🔗viterbotoday.it

Gli studenti toscani fuggono dall'ora di religione: Firenze prima in Italia - Nell’anno scolastico 2023-2024 uno studente fiorentino su due ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. In testa il Sassetti-Peruzzi, con quasi l’87% di “laici”. 🔗msn.com

Classi sempre più vuote nell’ora di religione - Sempre più studenti scelgono di non seguire l'insegnamento della religione cattolica. Ne parliamo con con Ernesto Diaco dell'Ufficio Cei per l'educazione, la scuola e l'università ... 🔗vita.it

Ora di religione a scuola, mai così tanti esonerati: sono un milione e 164mila, uno studente su sei non si avvale - Sempre più studenti decidono di non avvalersi dell’ora di religione cattolica a scuola: secondo i dati Uaar, Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, pubblicati lo scorso 26 marzo ... 🔗tecnicadellascuola.it