Studenti del liceo Volta alla competizione internazionale di robotica | il team cerca sponsor

Studenti del Volta alla competizione internazionale di robotica, il team cerca sponsor. Il liceo di Castelsangiovanni lancia una raccolta fondi a favore del team GensVolta, la squadra di Studenti della terzo liceo che rappresenta l'Italia alla First Lego League Florida Sunshine Invitational.

