Studentessa salernitana barricata in casa dopo le minacce dell' ex | Uso coltello o pistola?

"Mi ha minacciato mostrando un coltello in videochiamata, riferendomi di avere anche una pistola in casa, dicendomi poi testuali parole devi dirmi tu che cosa devo usare.. io terrorizzata da tali frasi iniziavo a piangere in preda a una crisi". A parlare è una Studentessa salernitana di 25 anni.

