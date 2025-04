Studentessa muore nell’ex Molino | sul web corsa a cancellare i video che spiegano come entrare nel palazzo

Molino Agostinelli, ex fabbrica abbandonata meta da anni di artisti e amanti dell'underground. Tante persone stanno cancellando i video realizzati nell'edificio, in cui facevano vedere come entrare e muoversi tra i piani di quel palazzo pericoloso e fatiscente. Leggi su Fanpage.it Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere precipitata dal settimo piano dell'exAgostinelli, ex fabbrica abbandonata meta da anni di artisti e amanti dell'underground. Tante persone stanno cancellando irealizzati nell'edificio, in cui facevano vederee muoversi tra i piani di quelpericoloso e fatiscente.

