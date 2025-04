Studentessa 14enne condannata a 7 anni per aggressione a insegnanti e studente nel Galles

Tenta di accoltellare due insegnati e un compagno, 14enne condannata a 7 anni di carcere. «Mi vedranno al telegiornale» - Una ragazza di 14 anni è stata condannata a più di sette anni di detenzione in un istituto per minorenni per aver tentato di accoltellare a morte due insegnanti e uno studente in ... 🔗msn.com