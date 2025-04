Striscioni no vax durante Artevento il Comune | Episodio inaccettabile ed estraneo al contesto

Episodio avvenuto domenica durante lo svolgimento della manifestazione Artevento, Festival Internazionale degli Aquiloni sulla spiaggia di Pinarella. Un gruppo di attivisti No Vax ha esposto Striscioni inneggianti a teorie. Arriva la condanna dall'Amministrazione comunale di Cervia per l'avvenuto domenica durante lo svolgimento della manifestazione, Festival Internazionale degli Aquiloni sulla spiaggia di Pinarella. Un gruppo di attivisti No Vax ha esposto striscioni inneggianti a teorie.

