Striscione sulla facciata del Comune | C’è chi vuole stare dalla parte sbagliata

Proprio nel giorno in cui Pavia 80 anni fa è stata liberata si è saputo che la mattina del 25 aprile, appeso alla facciata di palazzo Mezzabarba, è stato trovato uno striscione con scritto: "Il fascismo marcia ancora". "Non è con un lenzuolo lugubre - ha commentato il sindaco Michele Lissia - e uno slogan sconclusionato che si può cambiare quello che è stato conquistato con il coraggio e il sangue di un popolo. C'è ancora chi sceglie di stare dalla parte sbagliata. Noi invece continueremo a stare dalla parte della libertà e di tutti i valori contenuti nella nostra costituzione. Chi si ostina a non volerlo capire, è sempre in tempo per cambiare idea. Ma soprattutto per evitare di mancare di rispetto a tutte le vittime del Ventennio fascista e a coloro che hanno dato la vita per restituire la libertà e la democrazia".

Mobilità, Comune nel mirino. Ciclobby e Genitori Antismog: "Basta iniziative di facciata" - Fiab Ciclobby e Genitori Antismog hanno deciso di sfilarsi da Möves, termine dialettale che significa "Muoviti" e col quale è stato ribattezzato un percorso partecipativo che dovrà portare alla creazione di un documento riepilogativo di tutti gli interventi ritenuti necessari da cittadini e comitati, associazioni ed enti per migliorare la mobilità di ciclisti e pedoni.

"Troppe discariche, il Comune fa ambientalismo solo di facciata" - Una discarica abusiva all'ingresso dell'ex cava Filippi a Castelnuovo Magra A segnalare le condizioni indecorose e ben visibili dalla via Aurelia, dell'accesso alla cava da anni in disuso, ma un tempo nota prima per l'estrazione dell'argilla e poi per lo scarico di residui della lavorazione del marmo, è l'opposizione consigliare di Castelnuovo Magra, che ha presentato un'interrogazione sull'argomento.

Comune con Emergency "R1PUD1A" ogni guerra. Un nuovo striscione - Il Comune di Rho aderisce alla campagna di Emergency R1PUD1A, contro ogni guerra. Lo ha deciso il consiglio comunale all'unanimità votando una delibera e definendo un calendario di eventi e attività per sensibilizzare i cittadini sul tema della pace.

