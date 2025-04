Striscione fascista appeso a Pavia il 25 aprile il sindaco | “Uno slogan non cambia ciò che è stato conquistato”

Striscione con uno slogan fascista è apparso la mattina del 25 aprile sulla facciata del Municipio di Pavia. Il sindaco Michele Lissia ha pubblicato la foto e commentato la vicenda: "C'è ancora oggi chi sceglie di stare dalla parte sbagliata". Leggi su Fanpage.it Unocon unoè apparso la mattina del 25sulla facciata del Municipio di. IlMichele Lissia ha pubblicato la foto e commentato la vicenda: "C'è ancora oggi chi sceglie di stare dalla parte sbagliata".

Se ne parla anche su altri siti

Sdegno per lo striscione fascista esposto in Curva Sud durante la partita della Roma e ripreso in tv - Cosa significa la scritta riportata nello striscione esposto dalla Curva Sud durante Roma-Monza: "Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!"Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Digos indaga sullo striscione fascista nella curva della Roma - Ripreso e finito sul social, lo striscione fascista apparso nella curva Sud della Roma è sotto la lente della Digos. Dal club di Trigoria, in queste ore, non è arrivato nessun messaggio di condanna. Tuttavia il messaggio, almeno da chi indaga, è stato ben recepito. Il segnale di solidarietà dopo... 🔗romatoday.it

Occupato il liceo Severi Correnti: l’assemblea, poi niente lezioni e striscione appeso tra i fumogeni - Milano, 20 febbraio 2025 – “Severi Correnti occupato”. Sono le 13.40 di ieri quando tre ragazzi con i volti coperti da cappucci e scaldacollo salgono sul tetto di una palazzina della scuola superiore di via Alcuino, tra CityLife e corso Sempione, e appendono lo striscione con il messaggio visibile da via Leon Battista Alberti; momento suggellato dall’accensione di due fumogeni. “Abbiamo fatto un’assemblea: quella di occupare è stata una decisione presa dagli studenti, senza firme di collettivi o altro” spiega uno di loro che si avvicina al cancello. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Striscione fascista appeso a Pavia il 25 aprile, il sindaco: Uno slogan non cambia ciò che è stato conquistato; Striscione fascista a Pavia. Il sindaco: “C’è ancora chi sta dalla parte sbagliata”; L'estrema destra viola il divieto della Questura a Pavia: 150 persone in corteo con bandiere nere e croci celtiche; Striscione nazista di Do.Ra. appeso davanti al sacrario dei partigiani, il Pd: Un insulto alla memoria dei caduti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Striscione fascista appeso a Pavia il 25 aprile, il sindaco: “Uno slogan non cambia ciò che è stato conquistato” - Uno striscione con uno slogan fascista è apparso la mattina del 25 aprile sulla facciata del Municipio di Pavia ... 🔗fanpage.it

Striscione sulla facciata del Comune: "C’è chi vuole stare dalla parte sbagliata" - Proprio nel giorno in cui Pavia 80 anni fa è stata liberata si è saputo che la mattina del 25 aprile, appeso alla facciata di palazzo Mezzabarba, è stato trovato uno striscione con scritto: "Il fascis ... 🔗msn.com

L’ex senatore della Lega paragona lo striscione della fornaia sul 25 aprile a “W la F***” - Giuliano Pazzaglini - ex senatore della Lega - ha paragonato lo striscione appeso venerdì scorso dalla fornaia ascolana Lorenza Roiati dedicato alla Resistenza ... 🔗fanpage.it