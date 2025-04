Strage Monreale Salvatore Calvaruso confessa | Ho sparato io Il killer 19enne incastrato da un amico

Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della Strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26. Leggo.it - Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Il killer 19enne incastrato da un amico Leggi su Leggo.it è l'autore reo confesso delladi(Palermo), nella quale sono stati uccisiTurdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26.

