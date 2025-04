Strage Monreale la mamma di Salvatore Calvaruso | Mi dispiace per i ragazzi uccisi e per mio figlio anche lui è un gran lavoratore

dispiace per mio figlio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo. Al momento non sappiamo nulla. Siamo distrutti». La madre di Salvatore Calvaruso, il 19enne. Leggo.it - Strage Monreale, la mamma di Salvatore Calvaruso: «Mi dispiace per i ragazzi uccisi e per mio figlio, anche lui è un gran lavoratore» Leggi su Leggo.it «Miper mio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo. Al momento non sappiamo nulla. Siamo distrutti». La madre di, il 19enne.

Salvatore Calvaruso, chi è il presunto killer di Monreale: arrestato e accusato di strage, ha 19 anni - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e...

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Chi è il killer 19enne. Caccia a quattro complici - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26...

Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde. Caccia a 4 complici - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne tra gli autori della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea...

