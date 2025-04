Strage Monreale fermato il presunto autore Ha 19 anni

fermato il presunto autore della Strage della notte scorsa a Monreale (Palermo). Si tratta di un giovane di 19 anni. Dettagli della Strage Sarebbe lui l'autore della sparatoria nel centro del paese a 5 chilometri da Palermo, costata la vita a tre giovani Monrealesi - Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno - e in cui sono stati feriti anche altri due ragazzi. Arresto e accuse Il decreto di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo. Le accuse sono di Strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Il provvedimento è scaturito dagli esiti delle prime indagini svolte dalla Procura e dai militari. L'indagato è nel carcere dei Pagliarelli.

