Strage in Yemen almeno 68 migranti africani uccisi in un attacco aereo degli Stati Uniti

Yemen, ha colpito un centro di detenzione per migranti africani nella provincia di Saada, roccaforte degli Houthi. almeno 68 le vittime accertate, ma il bilancio dei morti potrebbe salire. Leggi su Fanpage.it Il bombardamento, uno dei circa 800 condotti dagli USA in, ha colpito un centro di detenzione pernella provincia di Saada, roccaforteHouthi.68 le vittime accertate, ma il bilancio dei morti potrebbe salire.

