Strage di Monreale striscioni dedicati alle vittime | “Non spegni il sole se gli spari”

striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della Strage compiuta la notte tra sabato e domenica. Leggi su Fanpage.it Diversisono apparsi nelle ultime ore a(Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni),dellacompiuta la notte tra sabato e domenica.

Ne parlano su altre fonti

Salvatore Calvaruso, chi è il presunto killer di Monreale: arrestato e accusato di strage, ha 19 anni - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e... 🔗leggo.it

"Ho fatto un macello", 19enne confessa per la strage di Monreale - C'è una confessione per la strage di Monreale, la sparatoria nel centro vicino Palermo in cui sono rimasti uccisi tre giovani nella notte tra il 26 e il 27 aprile. "Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'indagato appaiono pienamente riscontrate dal contenuto dei filmati di videosorveglianza, acquisiti dagli esercizi commerciali posti nella zona attigua a quella in cui si sono verificati i fatti", scrive il pm nel provvedimento di fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne dello Zen. 🔗iltempo.it

La strage di Monreale, il giovane fermato confessa: “Ho sparato”. Caccia ad altri 4 complici - I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla procura nei confronti di un diciannovenne dello Zen, Salvatore Calvaruso 🔗repubblica.it

Se ne parla anche su altri siti

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: Non spegni il sole se gli spari; Monreale, striscione dedicato alle vittime. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea ... 🔗fanpage.it

Monreale, striscione dedicato alle vittime - (Adnkronos) - Uno striscione bianco con la scritta 'Non lo spegni il sole se gli spari' campeggia da questa mattina sul balcone sopra il bar '365' davanti al quale è scoppiata, nella notte tra sabato ... 🔗msn.com

Strage di Monreale - Gli ultimi aggiornamenti sulla strage di Monreale (Palermo), dove, nella notte del 27 aprile 2025, sono morti tre giovanissimi di 23, 25 e 26 anni in una sparatoria. Tutto è iniziato con una rissa sco ... 🔗fanpage.it