Strage di Monreale la disperazione dei familiari in tv | Non si può morire così

Strage di Monreale. Nella notte tra sabato e . Strage di Monreale, la disperazione dei familiari in tv: “Non si può morire così” su Perizona.it Perizona.it - Strage di Monreale, la disperazione dei familiari in tv: “Non si può morire così” Leggi su Perizona.it I programmi televisivi pomeridiani delle reti generaliste hanno dato ampio spazio alladi. Nella notte tra sabato e .di, ladeiin tv: “Non si può” su Perizona.it

Se ne parla anche su altri siti

Strage di Ustica, ancora un binario morto. I familiari delle vittime: "Sdegno e nausea" - Sembra indirizzata su un binario morto l'ultima inchiesta sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980 quando il Dc-9 Itavia, partito da Bologna per Palermo, venne abbattuto causando 81 morti. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione contro ignoti, escludendo che ad abbattere l'aereo sia stata una bomba nascosta a bordo. Nel provvedimento i magistrati inquirenti escludono anche la pista dell'attentato terroristico. 🔗iltempo.it

Ustica strage senza colpevoli, chiesta l’archiviazione. Familiari “nauseati”: da 45 anni uccidono 81 persone - Una strage senza verità, Ustica, come altri misteri neri della nostra storia nazionale accomunati da un filo rosso di sangue, depistaggi e omissioni. La tragedia, in cui sono morte 81 persone potrebbe restare senza colpevoli. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine (aperta nel 2009) sul Dc-9 Itavia, precipitato in mare il 27 giugno del 1980, mentre era in volo da Bologna a Palermo. 🔗secoloditalia.it

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della strage compiuta la notte tra sabato e domenica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti. Fermato un 19enne; Il far west di Monreale: è stata una strage. Fermato un 19enne. Ecco chi è; Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: Non spegni il sole se gli spari; Sparatoria a Monreale, chi erano le tre vittime. FOTO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea ... 🔗fanpage.it

Strage di Monreale, i padri dei due cugini uccisi: “Non riusciremo ad andare avanti. Vogliamo giustizia” - A rompere il silenzio è il grido di dolore dei genitori di Andrea Miceli, 26 anni, e di Salvo Turno, 23 anni. I compagni della squadra di calcio: “Non lo spegni il sole se gli spari” ... 🔗quotidiano.net

Strage a Monreale, il dolore dei familiari delle vittime - "Mio figlio era un bravissimo ragazzo. Un lavoratore. Non posso accettare quello che è successo. Ha messo in salvo la sua ragazza, l'amore della sua vita" dice il padre di Andrea Miceli, uno dei 3 rag ... 🔗msn.com