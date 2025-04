Strage di Monreale i papà dei due cugini morti | “Uccisi come animali non so se riusciremo ad andare avanti”

come animali", parla Giacomo Miceli, il padre di Andrea che insieme al cugino Salvatore Turdo è morto nella sparatoria a Monreale. Con loro un'altra vittima. Intanto è stato fermato uno dei cinque responsabili. Leggi su Fanpage.it "Non si può morire così, uccisi", parla Giacomo Miceli, il padre di Andrea che insieme al cugino Salvatore Turdo è morto nella sparatoria a. Con loro un'altra vittima. Intanto è stato fermato uno dei cinque responsabili.

Se ne parla anche su altri siti

Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti. Fermato un 19enne, è accusato di strage - AGI - I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno fermato il presunto autore della strage della notte scorsa a Monreale (Palermo). Si tratta di un giovane di 19 anni. Sarebbe lui l'autore della sparatoria nel centro del paese a 5 chilometri da Palermo, costata la vita a tre giovani monrealesi - Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, entrambi di 26 - e in cui sono stati feriti anche altri due ragazzi. 🔗agi.it

Monreale, notte di sangue: tre ragazzi morti e due feriti. Fermato un 19enne con l’accusa di strage - Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe nata a seguito di un commento delle giovani vittime. "Andate piano, qui è pieno di gente", avrebbero detto ai giovani dello Zen arrivati a bordo dei motorini. Tanto sarebbe bastato a dare inizio ad una rissa violentissima, anche con l'uso di arma da fuoco L'articolo Monreale, notte di sangue: tre ragazzi morti e due feriti. Fermato un 19enne con l’accusa di strage proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

