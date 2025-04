Strage di Monreale i padri dei due cugini uccisi | Non riusciremo ad andare avanti Vogliamo giustizia

andare avanti”. È il grido di dolore del padre di Salvo Turdo, il 23enne ucciso nella sparatoria di Monreale mentre cercava di scappare col cugino Andrea Miceli, freddato anche lui da uno dei proiettili sparati sulla folla ad altezza uomo da una bambina di cinque giovani palermitani.Stanotte è stato arrestato il 19enne Salvatore Calvaruso, del quartiere Zen di Palermo, gli inquirenti cercano gli altri quattro complici che sabato notte erano con lui vicino al Pub 365, nel centro storico di Monreale. A rompere il silenzio i genitori dei due cugini morti: il 26enne Andrea Miceli, che era riuscito a mettere in salvo la fidanzata ed è tornato sul posto ad aiutare Salvatore Turdo, di tre anni più giovane. La terza vittima della Strage è il loro amico Massimo Pirozzo, 26 anni. Quotidiano.net - Strage di Monreale, i padri dei due cugini uccisi: “Non riusciremo ad andare avanti. Vogliamo giustizia” Leggi su Quotidiano.net Palermo, 28 aprile 2025 – "Non so se riuscirò ad”. È il grido di dolore del padre di Salvo Turdo, il 23enne ucciso nella sparatoria dimentre cercava di scappare col cugino Andrea Miceli, freddato anche lui da uno dei proiettili sparati sulla folla ad altezza uomo da una bambina di cinque giovani palermitani.Stanotte è stato arrestato il 19enne Salvatore Calvaruso, del quartiere Zen di Palermo, gli inquirenti cercano gli altri quattro complici che sabato notte erano con lui vicino al Pub 365, nel centro storico di. A rompere il silenzio i genitori dei duemorti: il 26enne Andrea Miceli, che era riuscito a mettere in salvo la fidanzata ed è tornato sul posto ad aiutare Salvatore Turdo, di tre anni più giovane. La terza vittima dellaè il loro amico Massimo Pirozzo, 26 anni.

Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti. Fermato un 19enne, è accusato di strage - AGI - I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno fermato il presunto autore della strage della notte scorsa a Monreale (Palermo). Si tratta di un giovane di 19 anni. Sarebbe lui l'autore della sparatoria nel centro del paese a 5 chilometri da Palermo, costata la vita a tre giovani monrealesi - Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, entrambi di 26 - e in cui sono stati feriti anche altri due ragazzi. 🔗agi.it

Strage di Monreale, i papà dei due cugini morti: “Uccisi come animali, non so se riusciremo ad andare avanti” - "Non si può morire così, uccisi come animali", parla Giacomo Miceli, il padre di Andrea che insieme al cugino Salvatore Turdo è morto nella sparatoria a Monreale. Con loro un'altra vittima. Intanto è stato fermato uno dei cinque responsabili.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Monreale, notte di sangue: tre ragazzi morti e due feriti. Fermato un 19enne con l’accusa di strage - Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe nata a seguito di un commento delle giovani vittime. "Andate piano, qui è pieno di gente", avrebbero detto ai giovani dello Zen arrivati a bordo dei motorini. Tanto sarebbe bastato a dare inizio ad una rissa violentissima, anche con l'uso di arma da fuoco L'articolo Monreale, notte di sangue: tre ragazzi morti e due feriti. Fermato un 19enne con l’accusa di strage proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

