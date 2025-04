Strage di Monreale confessa il 19enne Trovati i suoi occhiali

confessato ai carabinieri e poi, sottoposto a un formale interrogatorio da parte del pm Felice De Benedittis, Salvatore Calvaruso si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il diciannovenne dello Zen non ha però evitato il carcere, perché il fermo nei suoi confronti è scattato lo stesso, con le accuse di Strage, porto e detenzione illegale di arma da sparo. È dunque Calvaruso uno degli autori dell'eccidio di Monreale (Palermo), secondo i carabinieri del Comando provinciale, che conducono le indagini sulla tragica fine di Andrea Miceli, di 26 anni, del cugino Salvatore Turdo di 23 e di Massimo Pirozzo, anche lui di 26 anni. L'avvocato Giovanni Castronovo, legale di Salvatore Calvaruso, ha rinunciato al mandato, alla vigilia della richiesta e dell'udienza di convalida del fermo, Lo ha reso noto lo stesso professionista, "dopo una lunga riflessione, tenuto conto del grande impegno che la vicenda richiede".

