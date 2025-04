Strage di Monreale caccia a quattro complici di Salvatore Calvaruso Hanno sparato ad altezza uomo

altezza uomo su una folla di 100 persone. È l’impressionante ricostruzione dei fatti riportata dal pm Felice De Benedittis nel fermo del 19enne dello zen, Salvatore Calvaruso, che ha ammesso di avere sparato – “Ho combinato un macello”, avrebbe detto il ragazzo all’amico da cui si è rifugiato dopo la sparatoria – ma ha poi fatto scena muta davanti al giudice. Nel frattempo però i carabinieri di Palermo avevano acquisito immagini, prove, e intercettazioni che Hanno confermato la versione data in sede di interrogatorio. Ma a sparare non è stato il solo. Sono troppi i bossoli ritrovati dai carabinieri, troppi per una sola pistola. Per tutta la giornata di lunedì gli uomini del nucleo investigazione dei carabinieri di Palermo Hanno fatto perquisizioni nei quartieri Zen e Borgo nuovo, alla ricerca di quattro complici. Ilfattoquotidiano.it - Strage di Monreale, caccia a quattro complici di Salvatore Calvaruso. “Hanno sparato ad altezza uomo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Più di 20 spari adsu una folla di 100 persone. È l’impressionante ricostruzione dei fatti riportata dal pm Felice De Benedittis nel fermo del 19enne dello zen,, che ha ammesso di avere– “Ho combinato un macello”, avrebbe detto il ragazzo all’amico da cui si è rifugiato dopo laria – ma ha poi fatto scena muta davanti al giudice. Nel frattempo però i carabinieri di Palermo avevano acquisito immagini, prove, e intercettazioni checonfermato la versione data in sede di interrogatorio. Ma a sparare non è stato il solo. Sono troppi i bossoli ritrovati dai carabinieri, troppi per una sola pistola. Per tutta la giornata di lunedì gli uomini del nucleo investigazione dei carabinieri di Palermofatto perquisizioni nei quartieri Zen e Borgo nuovo, alla ricerca di

Se ne parla anche su altri siti

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Chi è il killer 19enne. Caccia a quattro complici - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26... 🔗leggo.it

La strage di Monreale, il giovane fermato confessa: “Ho sparato”. Caccia ad altri 4 complici - I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla procura nei confronti di un diciannovenne dello Zen, Salvatore Calvaruso 🔗repubblica.it

Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde. Caccia a 4 complici - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne tra gli autori della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea... 🔗ilmessaggero.it

Su questo argomento da altre fonti

Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi uccisi e 2 feriti. Fermato 19enne: ha confessato, caccia ad altri 4; La strage di Monreale, il giovane fermato confessa: “Ho sparato”. Caccia ad altri 4 complici; Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde. C; Monreale, anche uno screenshot incastra Salvatore: accusato di strage. Ora è caccia ai 4 complici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Strage di Monreale, caccia a quattro complici di Salvatore Calvaruso. “Hanno sparato ad altezza uomo” - Più di 20 spari ad altezza uomo su una folla di 100 persone. È l’impressionante ricostruzione dei fatti riportata dal pm Felice De Benedittis nel fermo del 19enne dello zen, Salvatore Calvaruso, che h ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi uccisi e 2 feriti. Fermato 19enne: ha confessato, caccia ad altri 4 - C'è un fermo, un 19enne, per la sparatoria di Monreale in cui sono morti tre ragazzi e due sono rimasti feriti. A caccia di quattro complici Ma non si fermano le ricerche di tutti i componenti del gru ... 🔗msn.com

Monreale, anche uno screenshot incastra Salvatore: accusato di strage. Ora è caccia ai 4 complici - Il pugile 19enne dello Zen sarebbe uno dei due che ha sparato contro la folla. Le vittime potevano essere di più ... 🔗lasicilia.it