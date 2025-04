Strade sporche botti abusivi turismo incontrollato Mondragone è allo sbando

Strade sporche, botti abusivi, moto senza casco, musica ad alto volume e turismo incontrollato: Mondragone sembra aver perso il controllo del vivere civile. È questo il quadro allarmante tracciato dall’Associazione Mondragone Bene Comune (AMBC) in un duro comunicato stampa, che denuncia lo stato. Casertanews.it - Strade sporche, botti abusivi, turismo incontrollato. "Mondragone è allo sbando" Leggi su Casertanews.it , moto senza casco, musica ad alto volume esembra aver perso il controllo del vivere civile. È questo il quadro allarmante tracciato dall’AssociazioneBene Comune (AMBC) in un duro comunicato stampa, che denuncia lo stato.

