Storica promozione in serie D per il Valmontone Calcio Una gioia per l' intera cittadina

Valmontone 1921 torna dove merita! Una stagione costruita giorno dopo giorno, con fatica, sudore, gioco di squadra e la voglia di non mollare mai. Un percorso straordinario, culminato con la promozione conquistata con due giornate d’anticipo.De Gregori ne “La leva. Frosinonetoday.it - Storica promozione in serie D per il Valmontone Calcio. Una gioia per l'intera cittadina Leggi su Frosinonetoday.it Dopo 32 anni di attesa, il1921 torna dove merita! Una stagione costruita giorno dopo giorno, con fatica, sudore, gioco di squadra e la voglia di non mollare mai. Un percorso straordinario, culminato con laconquistata con due giornate d’anticipo.De Gregori ne “La leva.

Carpi: 10 anni dalla storica promozione in Serie A, il ricordo di Bonacini - Compie 10 anni oggi una delle imprese più incredibili della storia del calcio italiano. Sono le 22,24 del 28 aprile 2015 e al triplice fischio dell’arbitro Pairetto di Nichelino il Carpi tocca con un dito la sua prima Serie A dopo lo 0-0 con il Bari. Sotto una pioggerella incessante i 5mila del "Cabassi" festeggiano un traguardo nato da una cavalcata da record, che in 6 anni ha portato i biancorossi dalla Serie A al vertice del calcio italiano vincendo 4 campionati. 🔗sport.quotidiano.net

Scacchi. Asd Ravenna, il secondo posto dietro Bologna vale una storica promozione in serie C - Al campionato a squadre disputatosi a Forlì nel weekend scorso, l’Asd Ravenna Scacchi si è aggiudicata il 2° posto del girone promozione dietro alla formazione di Bologna, ottenendo così il passaggio alla serie C. Era da diversi anni che la squadra ravennate tentava di riconquistare la serie superiore. In questa edizione 2025 i giallorossi, capitanati da Igor Giussani, sono riusciti nell’impresa, superando anche momenti critici. 🔗sport.quotidiano.net

Corinaldo conquista la serie A2: una storica promozione nel futsal - Il Corinaldo è in serie A2. A dieci anni esatti dalla conquista della serie B (stagione 2014/15). Il Corinaldo pareggia a Teramo e, nonostante il Città di Chieti vinca con l’Etabeta Fano e arrivi a pari punti, la differenza reti negli scontri diretti è a favore del Corinaldo capolista, che conquista così una storica serie A2. La sliding door della formazione corinaldese è a Faenza, dove cambia passo, vincendo su quella che in quel momento è la capolista. 🔗ilrestodelcarlino.it

L’Athletic Club Palermo festeggia la promozione in Serie D: regalo a sorpresa dallo sponsor Escort Advisor - Palermo, 28 aprile 2025 – Una promozione storica festeggiata con un regalo davvero insolito. Al termine della vittoriosa partita contro il Partinicaudace, disputata ieri allo stadio Salvatore Favazza ... 🔗ilovepalermocalcio.com

Sito di escort regala abbonamento all’Athletic Club Palermo per la promozione in serie D - Bravi ragazzi! Abbiamo un regalo per voi. Questo il messaggio sulla busta gigante che è stata recapitata ieri, 27 aprile, ai giocatori e allo staff tecnico dell’Athletic Club Palermo, alla fine della ... 🔗msn.com

Luca Villa, orgoglio di Concorezzo: con il suo Padova una storica promozione in Serie B - Per il Padova di Luca Villa decisivo il pareggio di venerdì 25 aprile, 38esima e ultima giornata di campionato, con il Lumezzane. 🔗mbnews.it