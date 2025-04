Stipendi e taglio cuneo fiscale in ritardo i 400 euro in busta paga per il personale scolastico L’interrogazione parlamentare

personale scolastico in applicazione del taglio del cuneo fiscale, il parlamentare Mauro Del Barba ha presentato un'interrogazione rivolta al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.L'articolo Stipendi e taglio cuneo fiscale, in ritardo i 400 euro in busta paga per il personale scolastico. L’interrogazione parlamentare . Leggi su Orizzontescuola.it In seguito ai ritardi registrati nella corresponsione degli emolumenti spettanti alin applicazione deldel, ilMauro Del Barba ha presentato un'interrogazione rivolta al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.L'articolo, ini 400inper il

