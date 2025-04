Stefano Marinai continua al Lenergy Pisa Beach Soccer

Lenergy Pisa BS: al primo raduno di lunedì 28 aprile sarà presente anche Stefano Marinai, che prosegue la propria carriera in nerazzurro per l’ottavo anno. Il capitano e numero 10 della passata stagione porterà qualità, esperienza e attaccamento alla maglia a un ambiente ormai. Pisatoday.it - Stefano Marinai continua al Lenergy Pisa Beach Soccer Leggi su Pisatoday.it Nuovo ingresso nelBS: al primo raduno di lunedì 28 aprile sarà presente anche, che prosegue la propria carriera in nerazzurro per l’ottavo anno. Il capitano e numero 10 della passata stagione porterà qualità, esperienza e attaccamento alla maglia a un ambiente ormai.

Lenergy Pisa bs, rinnova Simone Marinai - Dopo l'innesto del team manager sul fronte dirigenziale il Lenergy Pisa BS continua a presentare i volti della prima squadra, con la conferma di Simone Marinai. Alla terza stagione in nerazzurro l'abile esterno contribuirà con esperienza e continuità a una squadra sempre più ambiziosa, di cui si...

