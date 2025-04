Stefano De Martino in onda con il cane Gennarino | la nuova mascotte di Affari Tuoi è già una star

Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, ha una nuova mascotte: il cane Gennarino. Il cane, in realtà, si chiama Seven, è un jack russell ed è già noto per le sue comparse in alcune fiction. Nel programma di De Martino è apparso nella puntata di Pasqua e da allora è diventato una. Napolitoday.it - Stefano De Martino in onda con il cane Gennarino: la nuova mascotte di Affari Tuoi è già una star Leggi su Napolitoday.it , il programma condotto daDe, ha una: il. Il, in realtà, si chiama Seven, è un jack russell ed è già noto per le sue comparse in alcune fiction. Nel programma di Deè apparso nella puntata di Pasqua e da allora è diventato una.

