Stefania Orlando ha ritrovato l’amore | Non voglio illudermi ma sono felice

Stefania Orlando sta frequentando un uomo, cosa ha detto sulla sua sfera sentimentaleDa qualche settimana Stefania Orlando è tornata alla normale quotidianità dopo aver partecipato per la seconda volta al Grande Fratello e c’è un’importante novità che riguarda la sua sfera personale.Stefania Orlando a La Volta Buona (Screen Raiplay)Oggi a La Volta Buona ha ammesso di aver ritrovato l’amore, queste le sue parole: “Se sono single? No, no, al momento non mi definisco single”. Ha poi aggiunto: “Ho una frequentazione, direi ‘lavori in corso’. sono molto felice di aver incontrato questa persona, stiamo vedendo come va”.E ancora: “voglio andare un po’ con i piedi di piombo.Non voglio illudermi e non voglio illudere, però questa è una fase della mia vita in cui sono molto felice”.Quando Caterina Balivo le ha chiesto se abbia mai temuto che gli uomini si fossero avvicinati a lei per avere visibilità ha così risposto: “Ogni tanto viene da pensare una cosa del genere. Bollicinevip.com - Stefania Orlando ha ritrovato l’amore: “Non voglio illudermi ma sono felice” Leggi su Bollicinevip.com sta frequentando un uomo, cosa ha detto sulla sua sfera sentimentaleDa qualche settimanaè tornata alla normale quotidianità dopo aver partecipato per la seconda volta al Grande Fratello e c’è un’importante novità che riguarda la sua sfera personale.a La Volta Buona (Screen Raiplay)Oggi a La Volta Buona ha ammesso di aver, queste le sue parole: “Sesingle? No, no, al momento non mi definisco single”. Ha poi aggiunto: “Ho una frequentazione, direi ‘lavori in corso’.moltodi aver incontrato questa persona, stiamo vedendo come va”.E ancora: “andare un po’ con i piedi di piombo.None nonilludere, però questa è una fase della mia vita in cuimolto”.Quando Caterina Balivo le ha chiesto se abbia mai temuto che gli uomini si fossero avvicinati a lei per avere visibilità ha così risposto: “Ogni tanto viene da pensare una cosa del genere.

Cosa riportano altre fonti

Stefania Orlando ha una strategia al Grande Fratello? Chiara fa una confessione - I concorrenti del Grande Fratello si stanno confrontando in queste ore in merito a quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri. Ebbene, a generare particolare sgomento è stata una discussione intercorsa tra Stefania Orlando e Luca Giglioli. A commentare l’accaduto è stata Chiara Cainelli, che non è mai andata troppo d’accordo con la donna. A suo avviso, infatti, Stefania avrebbe una strategia ben precisa. 🔗tutto.tv

Grande Fratello, Stefania Orlando e Shaila Gatta a confronto: "Perché non ammetti che Lorenzo ha orchestrato tutto?" (VIDEO) - Dopo le tensioni nell'ultima puntata del GF, Stefania Orlando e Shaila Gatta hanno cercato un confronto per discutere delle loro incomprensioni. 🔗comingsoon.it

“Chi vince il Grande Fratello”. Stefania Orlando ha fatto il suo nome: l’annuncio in diretta - Siamo ormai agli sgoccioli del Grande Fratello con la finale che è a un passo. Lunedì 31 marzo sapremo chi avrà vinto questa edizione, ma intanto Stefania Orlando ha già detto la sua e fatto il nome di colei che trionferà a discapito degli altri concorrenti. Un trionfo in piena regola, che ha anche motivato in diretta tv. Stefania Orlando è stata infatti ospite di Pomeriggio Cinque nella giornata del 28 marzo e, parlando del Grande Fratello, ha svelato in anteprima chi secondo lei vincerà e si porterà a casa il montepremi da 100mila euro. 🔗caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stefania Orlando: chi è il compagno Marco Zechini con cui ha ritrovato la serenità; Stefania Orlando svela perché è finito il matrimonio con Simone Gianlorenzi e si commuove: Un dolore forte; Stefania Orlando presenta sui social il nuovo fidanzato; Stefania Orlando sul nuovo compagno Marco Zechini: “Mi ha corteggiata a lungo”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stefania Orlando annuncia di non essere più single: la rivelazione durante La volta buona - Stefania Orlando, ex concorrente del Grande Fratello, annuncia in diretta a La volta buona di non essere più single, condividendo la sua nuova frequentazione e la felicità per questa fase della vita. 🔗ecodelcinema.com

Stefania Orlando: la lettera inaspettata dopo gli insulti ricevuti - Momento molto particolare per Stefania Orlando che ha ricevuto una lettera molto dolce e ha voluto condividerne alcuni passaggi sui social. 🔗donnaglamour.it

Stefania Orlando e Eva Grimaldi perfette sconosciute: al Grande Fratello nessuno sa chi siano - ma non per tutti Se per molti Stefania Orlando rappresenta ... concorrenti si è ritrovato in piscina per commentare le new entry. Tommaso Franchi, senza mezzi termini, ha chiesto: "Mi spiegate ... 🔗msn.com