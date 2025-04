Stasera la prima eliminazione | a rischiare Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi in coppia con Pierangelo Greco

Stasera segna la prima eliminazione dal gioco. Gioco che mette alla prova otto coppie di concorrenti costrette a vivere sotto lo stesso tetto, tra prove fisiche e sfide psicologiche ad alta tensione. In palio? Un montepremi da un milione di euro, che sta già facendo gola a più di un concorrente. Ognuno di loro ha un sogno da realizzare. Ilary Blasi romantica: lo slip dress blu notte sulla spiaggia delle Maldive X Leggi anche › Ilary is back con "The Couple": i concorrenti nel cast e come funziona il nuovo reality di Canale 5 Dopo due puntate e altrettante settimane di strategie, alleanze e scintille tutt'altro che spente, The Couple entra nel vivo con la terza puntata in onda su Canale 5 alle 21.

Stasera la prima eliminazione: a rischiare, Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi in coppia con Pierangelo Greco - Prosegue a ritmi serrati la convivenza forzata nella casa di The Couple, il nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che mette alla prova otto coppie di concorrenti costrette a vivere sotto lo stesso tetto, tra prove fisiche e sfide psicologiche ad alta tensione. In palio? Un montepremi da un milione di euro, che sta già facendo gola a più di un concorrente. Ognuno di loro ha un sogno da realizzare.

