Stare con Blake Lively? È stata una lotta Gossip Girl mi ha influenzato non dico che mi stavo perdendo ma mi dava fastidio | lo rivela Penn Badgley

Penn Badgley è stato ospite al podcast "Call Her Daddy". La conduttrice ha chiesto all'attore di ricordare i momenti vissuti sul set della serie tv "Gossip Girl" che lo ha visto protagonista dal 2007 al 2012 con Blake Lively, nei panni di Serena van der Woodsen.Proprio a "causa" di quella serie Penn Badgley e Blake Lively hanno vissuto una storia d'amore, dalla finzione alla realtà, che ha fatto sognare migliaia di fan, molto meno l'attore. "È stata una lotta vivere la storia d'amore con Blake. Era proprio questo il problema. Ci sono tante differenze tra girare un film e una serie tv. Quando fai un film, lo fai una sola volta, dai il meglio di te e vai avanti. Quando reciti in una serie tv, invece, lo fai per molto tempo e la gente ti vede come quella persone, devi essere costantemente quel personaggio".

