STARDOM | Addio a tre stelle in un colpo solo Mayu Iwatani Tam Nakano e Thekla lasciano la compagnia

STARDOM, principale promotion di wrestling femminile giapponese, ha subito una vera e propria rivoluzione interna durante l’All-Star Grand Queendom 2025, con tre delle sue atlete di punta che hanno lasciato la compagnia in circostanze diverse ma ugualmente significative.Mayu Iwatani dice Addio dopo 14 anni di carrieraMayu Iwatani, vera e propria icona della STARDOM, ha ufficializzato il suo Addio alla compagnia durante una conferenza stampa tenutasi lunedì, all’indomani della sua sconfitta contro Syuri all’All-Star Grand Queendom.Durante l’incontro con i media, la Iwatani ha ripetutamente sottolineato quanto sia stato difficile prendere questa decisione:“È stata una scelta estremamente sofferta. Ho riflettuto a lungo e sento di aver realizzato tutto quello che potevo in questa compagnia”, ha affermato con evidente commozione. Zonawrestling.net - STARDOM: Addio a tre stelle in un colpo solo, Mayu Iwatani, Tam Nakano e Thekla lasciano la compagnia Leggi su Zonawrestling.net La, principale promotion di wrestling femminile giapponese, ha subito una vera e propria rivoluzione interna durante l’All-Star Grand Queendom 2025, con tre delle sue atlete di punta che hanno lasciato lain circostanze diverse ma ugualmente significative.dicedopo 14 anni di carriera, vera e propria icona della, ha ufficializzato il suoalladurante una conferenza stampa tenutasi lunedì, all’indomani della sua sconfitta contro Syuri all’All-Star Grand Queendom.Durante l’incontro con i media, laha ripetutamente sottolineato quanto sia stato difficile prendere questa decisione:“È stata una scelta estremamente sofferta. Ho riflettuto a lungo e sento di aver realizzato tutto quello che potevo in questa”, ha affermato con evidente commozione.

