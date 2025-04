Star Wars Day 2025 ecco i prodotti Funko per festeggiare le celebrazioni del 4 maggio

Il 4 maggio non è solo una data qualunque: è lo Star Wars Day, una festa mondiale dedicata a una delle saghe più iconiche del cinema e della cultura pop. Per l'edizione 2025, Funko ha deciso di unirsi alle celebrazioni offrendo ai fan tutta una serie di prodotti esclusivi pensati per omaggiare l'universo di Guerre Stellari e rendere ancora più speciale questa giornata.Funko ha quindi annunciato di aver lanciato una nuova collezione che include i Bitty Pop!, miniature dei personaggi più amati, ideali per chi ama il collezionismo in formato micro. Ma non finisce qui: attraverso il marchio Loungefly, specializzato in accessori e moda ispirata al fandom, i fan potranno anche "indossare" la loro passione con borse, zaini e abbigliamento a tema galattico.In un comunicato ufficiale, Funko ha sottolineato il desiderio di abbracciare "il potere della Forza" e di permettere a ogni appassionato di vivere appieno l'esperienza dello Star Wars Day.

