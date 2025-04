Stampa & libertà

libertà di Stampa abbia i giorni o le ore contate. Miriam Alessivia emailGentile lettrice, a parte i governi europei e le leggi del governo Meloni tese a ridurre gli spazi di libertà della Stampa, direi che i più pericolosi nemici del giornalismo sono i giornalisti e i loro editori. La quasi totalità della carta Stampata e dell’informazione televisiva fa parte di un “cartello” – a mio parere criminoso – che, in similitudine ai cartelli di Medellin, spaccia disinformazione. Il cartello italiano a sua volta fa parte del più vasto cartello occidentale. Tutto il mainstream euro-nord-americano agisce compatto al servizio di ordini comuni, qualunque sia l’impostazione ideologica delle singole testate (perché ormai non c’è più alcuna differenza sostanziale tra destra e sinistra). Leggi su Lanotiziagiornale.it Credo che con questo governo e gli attuali governi europei ladiabbia i giorni o le ore contate. Miriam Alessivia emailGentile lettrice, a parte i governi europei e le leggi del governo Meloni tese a ridurre gli spazi didella, direi che i più pericolosi nemici del giornalismo sono i giornalisti e i loro editori. La quasi totalità della cartata e dell’informazione televisiva fa parte di un “cartello” – a mio parere criminoso – che, in similitudine ai cartelli di Medellin, spaccia disinformazione. Il cartello italiano a sua volta fa parte del più vasto cartello occidentale. Tutto il mainstream euro-nord-americano agisce compatto al servizio di ordini comuni, qualunque sia l’impostazione ideologica delle singole testate (perché ormai non c’è più alcuna differenza sostanziale tra destra e sinistra).

