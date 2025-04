Sport in tv oggi lunedì 28 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

oggi, lunedì 28 aprile, si prospetta una giornata piuttosto intensa per inaugurare la nuova settimana di Sport internazionale. Tanta carne al fuoco e molte discipline coinvolte, con i colori azzurri protagonisti su più fronti. Focus sul Masters 1000 di Madrid con ben tre tennisti italiani che scendo sui campi in terra battuta della Caja Magica per i sedicesimi di finale.Lorenzo Musetti sfida il greco Stefanos Tsitsipas dopo averlo battuto recentemente a Montecarlo, Matteo Berrettini dovrà superarsi contro il britannico Jack Draper e Matteo Arnaldi ha una grande chance e parte favorito con il bosniaco Damir Dzumhur dopo aver sconfitto al turno precedente Novak Djokovic. Spazio anche per gli ottavi del tabellone femminile.Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio affronta l’Ucraina dopo il debutto vincente di ieri nel gruppo A dei Mondiali di Prima Divisione per continuare ad inseguire la promozione in Top Division, mentre nel curling i campioni olimpici Amos Mosaner e Stefania Constantini vogliono mantenere la loro imbattibilità nei Mondiali di doppio misto affrontando Danimarca e Canada dopo aver vinto le prime tre partite del round robin. Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 28 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it Quest’28, si prospetta una giornata piuttosto intensa per inaugurare la nuova settimana diinternazionale. Tanta carne al fuoco e molte discipline coinvolte, con i colori azzurri protagonisti su più fronti. Focus sul Masters 1000 di Madrid con ben tre tennisti italiani che scendo sui campi in terra battuta della Caja Magica per i sedicesimi di finale.Lorenzo Musetti sfida il greco Stefanos Tsitsipas dopo averlo battuto recentemente a Montecarlo, Matteo Berrettini dovrà superarsi contro il britannico Jack Draper e Matteo Arnaldi ha una grande chance e parte favorito con il bosniaco Damir Dzumhur dopo aver sconfitto al turno precedente Novak Djokovic. Spazio anche per gli ottavi del tabellone femminile.Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio affronta l’Ucraina dopo il debutto vincente di ieri nel gruppo A dei Mondiali di Prima Divisione per continuare ad inseguire la promozione in Top Division, mentre nel curling i campioni olimpici Amos Mosaner e Stefania Constantini vogliono mantenere la loro imbattibilità nei Mondiali di doppio misto affrontando Danimarca e Canada dopo aver vinto le prime tre partite del round robin.

