Spesa militare mondiale 2 718 miliardi di dollari nel 2024 | +94%

Spesa militare italiana è aumentata dell'1,4% arrivando a 38 miliardi di dollari. La Spesa militare tedesca è stata di 88,5 miliardi di dollari Imolaoggi.it - Spesa militare mondiale, 2.718 miliardi di dollari nel 2024: +9,4% Leggi su Imolaoggi.it Laitaliana è aumentata dell'1,4% arrivando a 38di. Latedesca è stata di 88,5di

Ursula von der Leyen annuncia la «clausola d’emergenza»: aumentare la spesa militare - Doppia reazione, ieri, da parte della Ue alle ultime prese di posizione arrivate da Washington. Da Monaco, alla Conferenza sulla sicurezza, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha […] The post Ursula von der Leyen annuncia la «clausola d’emergenza»: aumentare la spesa militare first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Il nuovo governo della Germania vuole cambiare la Costituzione per aumentare la spesa militare - I due partiti che formeranno il prossimo governo della Germania hanno reso nora l’intenzione di mettere mano alla Costituzione attraverso un piano per allentare le leggi che vietano al Paese di contrarre debito. L’idea, infatti, è quella d’investire miliardi di euro in infrastrutture e, soprattutto, in spese militari. Anche Friedrich Merz, leader dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU, centrodestra), che sarà probabilmente il prossimo cancelliere, appoggia il progetto. 🔗metropolitanmagazine.it

Fratoianni critica il piano Von der Leyen: “800 milioni per la spesa militare? Investiamo in sanità e istruzione, non in armi” - Durante la trasmissione "In Altre Parole" su La7, Nicola Fratoianni ha espresso forti critiche al piano della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di investire 800 miliardi di euro in spese militari nazionali, derogando al Patto di Stabilità. L'articolo Fratoianni critica il piano Von der Leyen: “800 milioni per la spesa militare? Investiamo in sanità e istruzione, non in armi” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

