Spartire il Belgio fra Paesi Bassi e Francia | l’idea del presidente della Camera olandese

presidente della Camera dei deputati olandese, la Tweede Kamer, ha lanciato un'idea che suona provocatoria sia per il contenuto che per l'occasione in cui l'ha avanzata. Infatti Martin Bosma, deputato della maggioranza nel PVV (Partij voor de Vrijheid), nel corso di una cena diplomatica, ha proposto di suddividere il Belgio nelle sue due componenti essenziali, la Vallonia e le Fiandre. La prima andrebbe alla Francia, con cui condivide la lingua francese, e la seconda proprio all'Olanda. Come riferisce il quotidiano olandese NRC, Bosma avrebbe dichiarato: I Paesi Bassi vogliono che le Fiandre si uniscano ad essi. La Vallonia può andare alla Francia.La reazione dei presenti alla cena, fra cui diversi parlamentari e l'ambasciatore francese nei Paesi Bassi François Alabrune, è stata di stupore.

