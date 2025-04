Sparatoria Monreale il racconto choc di Samuele Segreto di Amici | C’ero anch’io

L'ex allievo di "Amici" Samuele Segreto era presente alla Sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Monreale.

“Motorini buttati a terra, ragazzi e ragazze nel panico e tremanti. Nel mentre ‘pam pam’ e altri bossoli che bucavano corpi”: il drammatico racconto dell’ex ballerino di Amici alla sparatoria a Monreale - C’era anche Samuele Segreto, ballerino della 22esima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e co-protagonista del film di Giuseppe Fiorello “Stranizza d’amuri”, sabato notte a Monreale dove tre ragazzi (Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno) sono stati ammazzati con una pistola (due sono rimasti feriti) dal 19enne Salvatore Calvaruso reo confesso. l ragazzo ha ammesso i fatti in un primo momento, ma davanti al pm, successivamente, si è rifiutato di rispondere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monreale choc, sparatoria in piazza: morti e feriti - Sicilia e Italia sconvolte dalla notte di sangue a Monreale, in provincia di Palermo: una sparatoria avvenuta nella centralissima piazza Duomo ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento grave di altri due. Le vittime, riferisce il Quotidiano di Sicilia, hanno un'età compresa tra i 23 e i 33 anni, mentre uno dei due feriti è minorenne. Ha 16 anni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 🔗liberoquotidiano.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria a Monreale, l’amico sfiorato dai proiettili: «Andrea colpito dopo aver salvato la fidanzata» - I testimoni della sparatoria che ha causato la morte di tre ragazzi a Monreale: «Massimo centrato alla gola, l’ho visto cadere davanti a me» ... 🔗msn.com

Samuel Segreto affida ai social il suo drammatico racconto - L’ex allievo di Amici Samuel Segreto era a Monreale quando è scoppiata dal nulla una sparatoria. Il suo racconto drammatico: “Colpi di pistola a raffica, sangue, amici che scappavano” ... 🔗novella2000.it

Sparatoria a Monreale, esplosi almeno 20 colpi: sospettato un 19enne. La lite, la fuga e la ragazza chiusa in auto - Dramma a Monreale, Palermo: è di tre morti e due feriti il bilancio dell'assurda sparatoria avvenuta nella centrale e affollata piazza Duomo, davanti ad almeno un centinaio di ... 🔗msn.com