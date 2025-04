Sparatoria Monreale fermato un 19enne

fermato uno dei presunti killer dei tre giovani uccisi a colpi di pistola ieri notte a Monreale. Si tratta di Salvatore Calvaruso, un giovane di 19 anni.Sarebbe uno dei due ragazzi del quartiere Zen che hanno ucciso Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26. Il decreto di fermo di indiziato di delitto e’ stato emesso dalla procura di Palermo. Le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.Interrogato anche un secondo giovane che avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella Sparatoria. A terra sono stati trovati 18 bossoli sparati da due pistole. Gli spari in centro a MonrealeLe tre vittime sono Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, di rispettivamente 24, 25 e 26 anni. Lapresse.it - Sparatoria Monreale, fermato un 19enne Leggi su Lapresse.it I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Palermo hannouno dei presunti killer dei tre giovani uccisi a colpi di pistola ieri notte a. Si tratta di Salvatore Calvaruso, un giovane di 19 anni.Sarebbe uno dei due ragazzi del quartiere Zen che hanno ucciso Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26. Il decreto di fermo di indiziato di delitto e’ stato emesso dalla procura di Palermo. Le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.Interrogato anche un secondo giovane che avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella. A terra sono stati trovati 18 bossoli sparati da due pistole. Gli spari in centro aLe tre vittime sono Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, di rispettivamente 24, 25 e 26 anni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

?Sparatoria Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza: esplosi una ventina di colpi. Fermato un 19enne - Sedie, tavolini, bottiglie di vetro lanciate da una parte all'altra della strada. Via Benedetto D'Acquisto, piena di pizzerie e pub a pochi passi dal Duomo di Monreale, appena dieci... 🔗ilmessaggero.it

Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: tre morti e due feriti | Fermato un 19enne - Davanti a una pizzeria è scoppiata una rissa per futili motivi tra un gruppo di palermitani e un gruppo di monrealesi. Una delle vittime morta per difendere la fidanzata. I parenti hanno aggredito i soccorritori del 118 🔗tgcom24.mediaset.it

Sparatoria e strage a Monreale, stanno meglio i 2 feriti: fermato un 19enne dello Zen - I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto attraverso testimonianze e filmati delle telecamere (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Approfondimenti da altre fonti

Sparatoria a Monreale, fermato un 19enne palermitano; Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti. Fermato un 19enne, è accusato di strage; Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi uccisi e 2 feriti. Fermato un 19enne; La sparatoria a Monreale con tre morti: fermato un ragazzo di 19 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sparatoria Monreale, fermato un 19enne - I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Palermo hanno fermato uno dei presunti killer dei tre giovani uccisi a colpi di pistola ieri notte a Monreale. Si tratta di Salvatore Calvaruso, un ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, fermato 19enne: rissa dopo rimprovero per alta velocità - Sono stati esplosi almeno tra i 18 e i 20 colpi di pistola. Uno dei due feriti nella sparatoria era seduto con la fidanzata al bar ed è estraneo alla rissa ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, fermato 19enne - I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura del capoluogo nei confronti di un 19enne palermitano accusato dei reati di strage, porto ... 🔗ansa.it