Sparatoria Monreale è caccia ai complici dell' indagato

Prima ha confessato con dichiarazioni spontanee, poi si è avvalsoa facoltà di non rispondere Salvatore Calvaruso, il 19enne che ieri avrebbe fatto fuoco durante una rissa scoppiata a, uccidendo tre persone e ferendone altre due. Il ragazzo ha ammesso i fatti in un primo momento, ma poi davanti al pm si è rifiutato di rispondere. Le forze’ordine adesso stanno passando al setaccio i quartieri pelermitani Zen e Borgo Nuovo. Cercano armi e' ex pugile, accusato di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.