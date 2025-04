Sparatoria di Monreale il padre di una delle tre vittime | Voglio giustizia per mio figlio

padre di Andrea, uno dei tre giovani che hanno perso la vita a causa della Sparatoria avvenuta sabato notte a Monreale Ilgiornale.it - Sparatoria di Monreale, il padre di una delle tre vittime: "Voglio giustizia per mio figlio" Leggi su Ilgiornale.it Parla Giacomo Miceli, ildi Andrea, uno dei tre giovani che hanno perso la vita a causa dellaavvenuta sabato notte a

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria a Monreale, due morti e tre feriti - Le vittime hanno 25 anni e 23 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. 🔗imolaoggi.it

