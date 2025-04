Sparatoria a Monreale quella frase prima della rissa | Come c***o guidate? poi l' orrore Sospetti su un 19enne

Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. Prima la rissa, poi il lancio di tavoli e bottiglie - E’ di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una... 🔗feedpress.me

Sparatoria a Monreale, Andrea Miceli ha salvato la fidanzata prima di essere ucciso - Mentre proseguono le indagini dei carabinieri , coordinati dalla Procura di Palermo , sulla sparatoria di ieri notte a Monreale con tre vittime e due feriti tra cui un sedicenne, alcuni testimoni raccontano che Andrea Miceli sarebbe stato ucciso nel momento in cui stava raggiungendo a piedi il cugino Salvatore Turdo , anche lui assassinato. [embed_post id="2031502"] Il ragazzo, riferiscono le fonti,. 🔗feedpress.me

Sparatoria Monreale, il gesto da eroe di Andrea Miceli. Prima di morire mette in salvo la fidanzata - Nuovi dettagli emergono sulla tragica sparatoria nel cuore della notte a Monreale. Una delle vittime prima di essere colpito ha messo al riparo la fidanzata salvandole la vita ... 🔗msn.com

Monreale, la lite per il motorino e la strage: 19enne sotto torchio - È stata una strage, il bilancio poteva essere addirittura più pesante. Una ventina i bossoli trovati per terra in via Benedetto D’Acquisto, a due passi da piazza Duomo nella cittadina arabo normanna. 🔗livesicilia.it

"Ma come guidate?": una battuta scatena la sparatoria di Monreale. Morti Andrea, Massimo e Salvatore - La discussione, iniziata con spintoni e pugni, è degenerata rapidamente: durante la rissa, due giovani di un gruppo di Palermo avrebbero estratto le pistole e aperto il fuoco ... 🔗today.it