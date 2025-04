Sparatoria a Monreale | l' assassino confessa poi non risponde Calvaruso incastrato da testimoni e video

confessato con dichiarazioni spontanee, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere Salvatore Calvaruso, il 19 enne che ieri avrebbe fatto fuoco durante una rissa scoppiata a Monreale, uccidendo tre persone e ferendone altre due . Il ragazzo ha ammesso i fatti in un primo momento, ma davanti al pm, successivamente, si è rifiutato di rispondere. Le sue dichiarazioni, dunque, allo stato. Feedpress.me - Sparatoria a Monreale: l'assassino confessa, poi non risponde. Calvaruso incastrato da testimoni e video Leggi su Feedpress.me Prima hato con dichiarazioni spontanee, poi si è avvalso della facoltà di nonre Salvatore, il 19 enne che ieri avrebbe fatto fuoco durante una rissa scoppiata a, uccidendo tre persone e ferendone altre due . Il ragazzo ha ammesso i fatti in un primo momento, ma davanti al pm, successivamente, si è rifiutato dire. Le sue dichiarazioni, dunque, allo stato.

Cosa riportano altre fonti

Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde - Ha confessato di aver sparato Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano fermato nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo per i reati di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Il ragazzo era sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno, durante una rissa scoppiata a Monreale sabato notte. 🔗tg24.sky.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde; “Ho sparato io”, poi tace davanti al pm; Monreale, la tragica sparatoria: il ‘film’ di una notte di sangue; Antonia Lopez uccisa per sbaglio a Molfetta, confessa il killer ventunenne. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sparatoria a Monreale: l'assassino confessa, poi non risponde. Calvaruso incastrato da testimoni e video - Prima ha confessato con dichiarazioni spontanee, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere Salvatore Calvaruso, il 19 enne che ieri avrebbe fatto fuoco durante una rissa scoppiata a Monreale, u ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde - Un 19enne palermitano, fermato nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo, ha confessato di aver sparato ai tre giovanimorti durante una rissa sabato notte, ma si è poi rifiutato ... 🔗tg24.sky.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Il killer 19enne incastrato da un amico - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno, ... 🔗msn.com