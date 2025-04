Sparatoria a Monreale fermato il 19enne Salvatore Calvaruso | è accusato di strage Ha confessato

fermato nella notte uno dei ragazzi che ha sparato sabato sera nel centro di Monreale, dove due bande di ragazzi si sono affrontati a colpo di violenza. Si tratta di Salvatore Calvaruso, un 19enne del quartiere Zen di Palermo.Il ragazzo era stato portato in caserma subito dopo la strage, che ha causato la morte di tre ragazzi tra i 23 e i 26 anni e e il ferimento di altri due, un 33enne e un minorenne di 16. In un primo momento Calvaruso, parlando coi carabinieri, aveva confessato di avere sparato, poi in sede di interrogatorio, davanti al pm, alla presenza del suo legale, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ora è stato trasferito in carcere. Calvaruso accusato di strageIl ragazzo è accusato di avere aperto il fuoco contro la banda rivale. Quotidiano.net - Sparatoria a Monreale, fermato il 19enne Salvatore Calvaruso: è accusato di strage. Ha confessato Leggi su Quotidiano.net Palermo, 28 aprile 2025 – È statonella notte uno dei ragazzi che ha sparato sabato sera nel centro di, dove due bande di ragazzi si sono affrontati a colpo di violenza. Si tratta di, undel quartiere Zen di Palermo.Il ragazzo era stato portato in caserma subito dopo la, che ha causato la morte di tre ragazzi tra i 23 e i 26 anni e e il ferimento di altri due, un 33enne e un minorenne di 16. In un primo momento, parlando coi carabinieri, avevadi avere sparato, poi in sede di interrogatorio, davanti al pm, alla presenza del suo legale, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ora è stato trasferito in carcere.diIl ragazzo èdi avere aperto il fuoco contro la banda rivale.

