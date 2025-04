Sparatoria a Monreale assassino confessa ma poi non risponde

confessato di aver sparato Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano fermato nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo per i reati di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Il ragazzo era sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno, durante una rissa scoppiata a Monreale sabato notte. Dopo aver ammesso i fatti in un primo momento, il ragazzo si è successivamente rifiutato di rispondere, rendendo così le sue dichiarazioni inutilizzabili. Il fermato si trova ora nel carcere Pagliarelli di Palermo.

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria a Monreale, due morti e tre feriti - Le vittime hanno 25 anni e 23 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. 🔗imolaoggi.it

