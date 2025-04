Spara 7 colpi di pistola dall' auto in piazza Il blitz in casa il sequestro dell' arma a salve e la confessione | Era una bravata

piazza Mazzini, ha avvisato la Questura di. Ilgazzettino.it - Spara 7 colpi di pistola dall'auto in piazza. Il blitz in casa, il sequestro dell'arma a salve e la confessione: «Era una bravata» Leggi su Ilgazzettino.it PADOVA - La chiamata alla centrale operativa del 113, nella tarda serata di mercoledì 23 aprile, faceva pensare al peggio. Un passante, vicino aMazzini, ha avvisato la Questura di.

Spara 7 colpi di pistola dall'auto in piazza. Il blitz in casa, il sequestro dell'arma a salve e la confessione: «Era una bravata» - PADOVA - La chiamata alla centrale operativa del 113, nella tarda serata di mercoledì 23 aprile, faceva pensare al peggio. Un passante, vicino a piazza Mazzini, ha avvisato la Questura ... 🔗ilgazzettino.it

