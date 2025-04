Spal | Vittoria Cruciale con Gol di Parigini e Spini Preparazione ai Playout

GALEOTTI 6. Un paio di interventi puntuali e una sola esitazione nell'uscire su una palla profonda nel primo tempo.CALAPAI 6. Svolge il compito senza affanni, nè acuti.BRUSCAGIN 6. In avvio scivola, e per poco non ne viene un guaio, poi bene anche a quattro.ARENA 6,5. Rischia di fare penalty, poi sblocca la partita da difensore-bomber della Spal quale è. Dietro rischia di fare rigore, prima.NTENDA 6. Positivo, anche se qualche elogio forse lo ha spinto a tentare un paio di cose complicate. Stia sul semplice.ZAMMARINI 6. Apprende di dover giocare all'ultimo per il forfait di Fiordaliso e non gioca male. Ottimo un salvataggio in recupero. Ha un'occasione: tiro ribattuto.PAGHERA 6. Rientra bene, giocando pulito. A centrocampo è mordace ed è l'uomo che più è mancato alla Spal da gennaio.

Jackson segna il primo gol del 2025 per dare agli ospiti vittoria cruciale - 2025-04-26 15:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Nicolas Jackson ha segnato il suo primo gol del 2025 mentre il Chelsea ha esaurito lo stretto 1-0 vincitori su Everton allo Stamford Bridge per mantenere la speranza di un traguardo con i primi cinque saldamente in vita. L’Internazionale del Senegal ha ottenuto un meraviglioso traguardo-il suo primo in 13 partite da quando è tornato da un infortunio-poco prima della mezz’ora per dare la squadra di Enzo Maresca per tutti e tre i punti per passare al quarto posto in Premier League. 🔗justcalcio.com

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Spal, vittoria di rigore: Molina piega la Pianese, Baldini assapora i primi tre punti - CRONACA - Molina fa e rischia di disfare. Ma alla fine la Spal compie il doppio miracolo: gioca una buona partita e, addirittura, vince. Ci vuole un rigore dello stesso attaccante argentino – con brivido, data la mezza parata di Boer – ad un quarto d’ora dal termine per battere una Pianese buona, ma non... 🔗ferraratoday.it

Spal: Vittoria Cruciale con Gol di Parigini e Spini, Preparazione ai Playout - PAGHERA 6. Rientra bene, giocando pulito. A centrocampo è mordace ed è l’uomo che più è mancato alla Spal da gennaio. AWUA 6. Al netto di due "liscioni", disputa la migliore tra le sue ultime prove, ... 🔗sport.quotidiano.net

Video/ Spal Gubbio (3-0) gol e highlights: tris ferrarese! - Video Spal Gubbio gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 27 aprile ... 🔗ilsussidiario.net

SPAL domina Gubbio 3-0: vittoria netta nella regular season - GUBBIO (4-3-3): Bolletta; Tozzuolo, Rocchi, Signorini, D’Avino (st 33’ Rovaglia); Faggi (st 15’ Proietti), Rosaia (st 15’ Tommasini), Corsinelli; Spina (st 21’ Maisto), D’Ursi, Di Massimo (st 21’ ... 🔗msn.com