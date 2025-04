Spagna | fino a 10 ore per il ripristino

Spagna. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.00 Red Eléctrica segnala che ci vorranno dalle "sei alle dieci ore" per ripristinare completamente la corrente elettrica. Lo riportano i media spagnoli. Il governo ha appena convocato d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale. I suoi membri, tra cui il primo ministro, il capo di Stato Maggiore della Difesa e il direttore del Centro Nazionale di Intelligence (CNI), si riuniranno per analizzare la possibile origine del grave guasto della rete elettrica verificatosi in

La Spagna attiva un piano di emergenza mentre continua il blackout: ripristino previsto in almeno 10 ore - Blackout in Spagna e Portogallo: attivato il piano di emergenza. Caos nei trasporti e ripristino previsto in almeno 10 ore. 🔗la7.it

